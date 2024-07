Neymar registra temperatura impressionante em treino no Al-Hilal

Brasileiro, que ainda se recupera de lesão, voltou a realizar atividades no clube saudita, porém ainda sem a bola Crédito: Jogada 10

O brasileiro Neymar voltou a realizar atividades no Al-Hilal desde a última semana. O astro tem registrado seu processo de retorno gradual aos treinamentos nas redes sociais. Nesta segunda-feira (22), contudo, um detalhe adicional chamou atenção em uma publicação: a alta temperatura. Em duas postagens em seu story, o ex-Barcelona e Santos registrou 46º C durante seu trabalho físico. O curioso é que Neymar fez as publicações tanto durante o dia quanto no período da noite. Ou seja, a temperatura não variou enquanto o jogador se manteve ativo.

“Hoje está suave”, brincou o astro do Al-Hilal na postagem. Mesmo com o retorno às atividades, Neymar segue com restrições. Inclusive, o brasileiro realiza apenas trabalhos físicos na academia com o propósito de recondicionamento, ainda sem a bola. O Al-Hilal, que realiza pré-temporada na Europa, tem publicado imagens do brasileiro e seu processo de recuperação no centro de treinamento do clube. https://twitter.com/Alhilal_EN/status/1815470019440234866