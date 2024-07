Giuliano volta a sentir lesão e preocupa o Santos

Fora do time nas rodadas anteriores, o jogador foi a grande novidade para a partida contra o Coxa. Logo no seu primeiro toque na bola, ele aproveitou o rebote na cobrança de falta de Otero e marcou o gol.

Nesta segunda-feira (22), o Santos derrotou o Coritiba por 4 a 0 , pela 17ª rodada da Série B e permanece na liderança do torneio pela quarta jornada consecutiva. Apesar do bom momento, o técnico Fábio Carille ganhou motivo para se preocupar. trata-se do meia Giuliano, que voltou a sentir a lesão muscular.

Porém, a presença em campo durou apenas 24 minutos. O jogador voltou a sentir a lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita que o tirou das últimas partidas e precisou sair de campo. Serginho entrou no seu lugar.

De acordo com o departamento médico do Santos, Giuliano vai passar por exames na terça-feira (23) para ter uma visão mais clara do que houve.

Enquanto não sabe o que ocorreu com o jogador, o Peixe se preocupa com as próximas rodadas da Série B. Com o triunfo dentro da Vila Belmiro, a equipe aparece na ponta do torneio, com 32 pontos. Atualmente, o Peixe tem quatro pontos de vantagem para o Vila Nova, que é o vice-líder da competição.