Foi bem? Análise da estreia de Coutinho pelo Vasco

Meia entra aos 22 do segundo tempo em derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no último domingo (21); veja como foi

A reestreia de Philippe Coutinho com a camisa do Vasco não obteve o resultado esperado pela torcida. Afinal, o Cruz-Maltino sucumbiu diante do Atlético-MG, no último domingo (21), saindo com uma derrota por 2 a 0 na Arena MRV .

Ele atingiu 0,19 em xA (assistências esperadas) através de seu único passe chave (passe que antecede uma finalização) no jogo. Esse número leva em consideração a qualidade da chance criada. No caso, Emerson Rodríguez foi quem recebeu o passe, mas finalizou torto e desperdiçou a oportunidade.

Posicionamento de Coutinho no Vasco

O interino Rafael Paiva deu mostras de onde quer ver o cria atuando. Contra o Galo, entrou na vaga do ponta direita Adson, mas jogou como um legítimo camisa 10, flutuando no centro da intermediária adversária. Praxedes foi o titular na posição, com Paiva fazendo mexidas de peças conforme as substituições.

No intervalo, o técnico sacou o camisa 21, que falhou feio no segundo gol do Atlético, promovendo a entrada de Emerson Rodriguez. Assim, o colombiano virou ponta esquerda, com David fazendo o setor central. Quando Coutinho entrou no lugar de Adson, David voltou à ponta.

