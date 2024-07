Fábio Carille volta a cobrar reforços para o Santos

Na briga pelo acesso, Fábio Carille mantém os pés no chão e descarta falar abertamente, pois quer os jogadores focados até atingir o objetivo da temporada.

“Não consigo trabalhar assim, sou muito do dia a dia. São 32 pontos, com 64 pontos ninguém ficou fora (dos G-4), então precisamos do dobro. Pensar no CRB e lá na frente, junto com a diretoria entender. Vamos entender os pontos e lá na frente.. Muito cedo pensar nisso (acesso). Falar nisso pode passar um ar de que está tudo resolvido, e não está. Trabalhar quieto, jogo a jogo, CRB, depois Sport e assim nós vamos”, declarou o técnico.

Na próxima jornada, o Santos vai até Alagoas, onde encara o CRB. O duelo acontece no domingo (28), a partir das 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B.