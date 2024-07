Em jogo emocionante, Atlético vira sobre o São Paulo, no Brasileirão Sub 17

Time paulista abriu 2 a 0, mas tomou a virada do Galo por 3 a 2, em duelo realizado nesta segunda-feira (22)

O Atlético-MG teve uma atuação impressionante nesta segunda-feira (22) e venceu o São Paulo pelo Brasileirão Sub-17. O time mineiro chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas virou o placar para 3 a 2.

Pelo lado do Tricolor Paulista, Nicolas e Ângelo fizeram os gols ainda na primeira etapa. Assim, Yann Neves diminuiu antes do intervalo. Na volta para a etapa final, Yann fez o segundo do Galo, enquanto coube a Cauã Soares marcar o gol da vitória.

O resultado fez o Galinho chegar aos sete pontos e assumir a terceira colocação da competição de base. Todavia, o São Paulo é o oitavo colocado e soma três pontos. O Tricolor enfrentará o Bragantino na próxima rodada do Sub-17. O líder do Grupo A é o Goiás, que venceu todos seus jogos até o momento e tem 100% de aproveitamento. Enquanto no Grupo B, o Palmeiras está na ponta e também venceu todos seus confrontos.