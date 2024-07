Corinthians tenta resolver assuntos importantes; saiba mais

O principal é o lado do patrocinador máster. Desde a saída da Vaidebet, o espaço ficou vago na camisa do Corinthians e prejudicou o lado financeiro da equipe, que teve dificuldades para regularizar os pagamentos.

O Corinthians abre a semana com o objetivo de apaziguar o ambiente dentro do clube . O presidente Augusto Melo quer aproveitar o embalo dos resultados em campo e resolver assuntos importantes para a sequência da sua gestão.

De acordo com as informações, a casa de aposta Esportes da Sorte, tem acordo encaminhado com o Timão. Porém, o assunto é tratado com muita cautela.

CEO

Outro tema que merece uma atenção especial é Fred Luiz. Apresentado como novo CEO, ele ainda não assumiu o cargo, pois não vai largar a sua vida empresarial. Sendo assim, internamente a contratação é considerada um conflito de interesses.

Em meio ao debate sobre o acordo, Augusto Melo entregou uma proposta onde contrata a empresa Alvarez & Marsal para prestar consultoria ao clube e Fred Luz o nome indicado para ficar como responsável pelo futebol.