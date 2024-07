Clube anuncia zagueiro do Cruzeiro por empréstimo

“Sou o Lucas Oliveira. Estou muito ansioso para poder estrear diante da nossa torcida e, se Deus quiser, fazer todo mundo feliz”, disse o jogador, em vídeo nesse domingo (21).

O empréstimo de Lucas ao clube japonês é com opção de compra ao término do contrato. Os valores foram estabelecidos em US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões).

Oliveira tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025. Ele estava emprestado ao Real Valladolid-ESP e fez 11 jogos, sendo nove como titular. Com o término do contrato, o jogador reapresentou-se na Toca da Raposa II. No entanto, sem ser utilizado, foi novamente emprestado.