Renato promete mais reforços no Grêmio: ‘Vem surpresa aí’

Apesar da chegada de quatro reforços nesta janela de transferências, o Grêmio segue no mercado. Após o triunfo do Tricolor sobre o Vitória, neste domingo, pelo Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho insinuou que um nome de peso vai surpreender, mas não citou o jogador.

“O Grêmio é muito grande. Um clube grande, com grande torcida e nunca se acomoda em termos de contratações, desde que apareça um jogador que a gente ache necessário trazer e tenha condições financeiras de trazer, a gente vai trazer. O Grêmio não fechou o grupo ainda e vai trazer gente sim. Acredito que vocês até vão se surpreender com um nome. Então espera, calma. Apressado come frio, calma que vem surpresa por aí”, afirmou o treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início do ano, o Grêmio fez sondagens pelo camaronês Aboubakar, por exemplo. E mais recentemente, buscou informações de Michail Antonio, do West Ham, e do ídolo chileno Alexis Sanchez. As informação são do “ge”.