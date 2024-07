Ramón Díaz explica mudança tática em vitória do Corinthians

Treinador também elogia a postura da equipe no triunfo sobre o Bahia, neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

“Analisamos com Emiliano e todo o corpo técnico a qualidade dos jogadores que teríamos para esta partida. E vimos que desde o início da semana começamos a trabalhar taticamente, e a equipe respondeu muito bem, com atitude e agressividade. Muitos jogadores de experiência, o André dá como líbero a tranquilidade para o jogo”, disse antes de complementar.

O Corinthians deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia, neste domingo , pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno. Para conquistar os três pontos, o técnico Ramón Díaz montou a equipe com uma nova formação com três zagueiros.

“O objetivo claro é analisar sempre o adversário e quando joga em casa é diferente de quando joga fora. A gente nunca se fecha em um esquema. Depende do adversário, às vezes tem desfalques, pendurados. Hoje tínhamos um volante a menos. São muitas coisas que colocamos na balança para tomar a decisão do esquema que usamos”, destacou Emiliano.

“Realmente, a equipe respondeu muito bem, primeiro tempo muito bem, no segundo com alguma dificuldade, mas o Bahia tem um jogo muito bom por dentro e te complica. A equipe teve determinação, agressividade. Creio que foi merecido o triunfo, estamos contentes. Os jogadores interpretaram bem o tipo de partida que teríamos que fazer”, concluiu.

Com a vitória, o Corinthians, aliás, soma 18 pontos, três acima do Vitória que abre a zona de rebaixamento. O Timão saltou da 17ª para a 14ª colocação do Brasileirão. Agora, o Timão entra em campo na quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Grêmio, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Adaptação do estilo

“O que estamos falando com os jogadores, que temos que nos adaptar ao adversário, a quem formos encontrar. A equipe tem capacidade e características e jogadores para jogar de maneiras distintas. Hoje pensamos que tínhamos que jogar assim, porque era uma equipe que joga bem por dentro, que tecnicamente é incrível, está brigando em cima. Creio que os jogadores interpretaram muito bem e todo o trabalho que fizemos nestes três, quatro dias, estamos felizes, com Emiliano, com todo o corpo técnico e jogadores. Souberam se adaptar ao que pretendíamos e ao jogo que iríamos jogar. Estamos contentes por isso”, destacou.

Fase de Yuri Alberto

“É um momento que toda a equipe precisa se sacrificar. No último jogo, o Cacá fez o gol e hoje estamos contentes porque Romero voltou a marcar, depois de tanto tempo que não fazia. Este é o grupo que estamos montando para sair desta situação rapidamente”.

