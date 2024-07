Rafinha coloca empate contra Juventude na conta da arbitragem

O São Paulo não fez uma grande partida no empate sem gols diante do Juventude e saiu do G-4 do Brasileirão. Um dos destaques do jogo no Mané Garrincha, em Brasília, foi o veterano Rafinha, que retornou aos gramados após três meses. No entanto, o lateral-direito criticou a arbitragem e colocou o empate na conta da má atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

“É difícil falar. O Wilton é um excelente árbitro, mas fica parando o jogo muito. Qualquer coisinha estava parando o jogo e dificultava para a gente. A equipe está de parabéns. Tivemos as melhores chances. Dominamos o jogo. Infelizmente, não conseguimos converter em gol. Particularmente, fico feliz de ter voltado e depois de três meses jogar um jogo inteiro. Agora, na sequência, temos um jogo difícil em casa”, comentou Rafinha na saída do gramado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o São Paulo sentiu muito a ausência do meia Alisson, que está lesionado, e Rafinha comentou sobre o desfalque.