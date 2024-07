Philippe Coutinho avalia reestreia pelo Vasco

Meio-campista entra no segundo tempo na derrota do Cruz-Maltino: 'Ritmo de jogo eu vou ganhando pouco a pouco'

“Claro que o ritmo do jogo eu vou ganhando pouco a pouco. Vim de um momento de bastante tempo inativo. Mas eu estou dando o meu máximo para poder estar ao mesmo nível do pessoal o quanto antes”, completou.

O meia-atacante de 32 anos, aliás, treinou por pouco mais de uma semana com seus companheiros e foi incluído pelo técnico Rafael Paiva na delegação que viajou para Belo Horizonte. A relação de Coutinho, inclusive, foi uma surpresa para todos.

Com o resultado, o Vasco, aliás, perdeu uma sequência de quatro vitórias do Vasco no Brasileirão e fez a equipe perder uma posição na tabela: caiu para décimo lugar, com 23 pontos. O próximo compromisso, inclusive, é contra o Grêmio, no domingo, na Arena Condá.

