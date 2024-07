Milito destaca vitória do Atlético e elogia reforços

Treinador argentino analisa o triunfo do Galo por 2 a 0 sobre o Vasco pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Atlético volta a jogar no domingo (28). A partida contra o Athletico-PR, que aconteceria no meio da semana, acabou adiada. Com isso, o próximo desafio será contra o Corinthians, também na Arena MRV. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), e abre o returno da Série A para as duas equipes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.