Felipe Anderson credita vitória do Palmeiras a Weverton: ‘Tem muito mérito’

Meio-campista recém-chegado ao Alviverde aponta que a obsessão por títulos presente no elenco é inspiradora Crédito: Jogada 10

Após a derrota para o Botafogo, o Palmeiras deu rápida resposta para evitar um abalo. Prova disso é que venceu o Cruzeiro por 2 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alllianz Parque, neste sábado (20). Apesar do placar favorável, o adversário teve algumas chances de empatar a partida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, o meio-campista recém-chegado ao Alviverde, Felipe Anderson, creditou o triunfo do Palmeiras à atuação do goleiro Weverton.

“Fruto de trabalho, ele (Weverton) tem salvado muitos jogos, ele tem muito mérito e importante para a equipe lutar pela defesa. Atacamos e defendemos juntos, isto é o futebol que tem que colocar muita energia em campo, mas estamos preparados”, explicou o camisa 9. Aliás, esta foi a primeira oportunidade do reforço como titular do Verdão. Ele celebrou a ocasião, mas lamentou a oportunidade desperdiçada para marcar. “Demorei muito (para finalizar na chance que teve), mas é um pouquinho de ritmo, trabalhar para não perder estes gols, que são importantes”, justificou Felipe.

Em seguida, o meio-campista indicou que a fome por títulos presente no elenco é inspiradora. Além disso, o jogador expôs que a recepção dos novos companheiros foi positiva. “Me receberam bem, vejo referências batendo recordes e com a fome que eles têm, mostra porque o Palmeiras briga pelos títulos que participa”, complementou. Arqueiro do Palmeiras retribui elogios Posteriormente, Weverton agradeceu ao novo companheiro pelos elogios e retribuiu a atitude de Felipe Anderson. O goleiro assegura que a chegada do meio-campista contribuirá em diversos cenários. “Ninguém vive 11 anos na Europa se não for um excelente profissional, com caráter. Orgulho em ter ele com a gente, um grande jogador, não só no futebol em sim, mas de caráter e pessoa, e o Palmeiras leva muito em conta, quem vem para agregar”, argumentou o arqueiro. Por último, Weverton comentou e celebrou suas novas marcas emblemáticas no Palmeiras. “Estamos felizes, são 372 jogos e e fiquei sabendo que sou o segundo goleiro com mais baliza a zero. Muito trabalho, dedicação, este grupo renuncia muitas coisas para performar bem. E ele (Felipe Anderson) é muito bem-vindo e vai nos ajudar muito”, concluiu.