Ex-Vasco, Álvaro Pacheco é anunciado na Arábia Saudita

Pacheco ficou apenas quatro jogos na Colina. Agora, terá missão no Al Orobah, time que vive jejum de títulos há dez anos no Oriente Médio

Após passagem relâmpago pelo Vasco, o técnico Álvaro Pacheco já arrumou um novo emprego. O “Boina” será o treinador do Al Orobah. Neste domingo (21), o clube da Primeira Divisão da Arábia Saudita anunciou a contratação do técnico português. Pacheco substituirá o bósnio Rusmir Cviko.

O Al Orobah tem 49 anos desde sua fundação e tem apenas um título na elite daquela país. O caneco veio na temporada 2012-2013.

No Vasco, Pacheco teve apenas quatro jogos. No seu retrospecto teve três derrotas, um empate e nenhuma vitória, números que correspondem a 8,3% de aproveitamento. Em sua estreia, aliás, o Gigante foi goleado pelo Flamengo por 6 a 1, no pior resultado dos cruz-maltinos na história do clássico.