Bragantino, com um a menos, suporta pressão e derrota o Athletico

Goleiro Cleiton foi expulso no fim do primeiro tempo e Massa Bruta se desdobrou para manter o resultado pelo Brasileirão

Os donos da casa começaram o jogo com um desempenho melhor e, sendo assim, abriram o placar aos sete minutos. Após jogada de Helinho pela esquerda, a bola sobrou na área e Raul fez 1 a 0. O que parecia ser o prenúncio de um domínio do Massa Bruta, contudo, não se concretizou. Os visitantes, aos poucos, deram sinais de reação e perderam boas oportunidades com Canobbio e Bruno Zapelli.

O Bragantino obteve uma grande vitória sobre o Athletico, neste domingo (21), em Bragança Paulista (SP), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vencia por 1 a 0 quando teve o goleiro Cleiton expulso no fim da primeira etapa. Mesmo assim, suportou enorme pressão do Furacão, manteve o resultado e chegou aos 22 pontos, na 11ª posição da tabela de classificação. Com o revés, os visitantes estão em oitavo, somando 25.

Quando tudo se encaminhava para um fim tranquilo de primeira etapa, o goleiro Cleiton saiu atabalhoadamente do gol para tentar cortar lançamento para Erick mesmo com defensores por perto, cometeu falta e foi expulso após o lance ser revisado pelo ábitro de vídeo.

Segundo Tempo

Com um a mais, o Athletico inegavelmente voltou a campo disposto a, pelo menos, empatar a partida. Sendo assim, antes dos 10 minutos já chutara três bolas ao gol dos anfitriões. As chances mais agudas, no entanto, ocorreram com Nikão, aos 18, e Mastriani, aos 22. Em ambas, Lucão fez ótimas defesas.

O Bragantino, afinal, teve grande chance aos 27, quando Mosquera, sem goleiro após saída errada de Leo Linck, chutou na trave com o gol vazio. A tônica, todavia, era um ataque contra defesa. A pressão do Athletico se intensificou cada vez mais e o Bragantino se defendia como podia. E foi assim até o apito final, com grande comemoração por parte do time da casa.