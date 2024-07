André Ramalho destaca estreia e empenho do Corinthians

O zagueiro André Ramalho foi um dos destaques do Corinthians na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, neste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Após a partida, o defensor valorizou o empenho dos companheiros no triunfo em Salvador.

“Fico feliz de fazer parte disso. Pelo que venho acompanhando e ouço aqui dentro, é um trabalho desde o início do ano. Como disse na minha última entrevista, para o trabalho funcionar é uma sucessão de fatores. Pouco a pouco, cada um fazendo sua parte, isto fez com que hoje a gente conseguisse a vitória. A sorte não vem por acaso. A bola ter ido na trave, para fora, eu não acredito que é sorte. Resultado de muito trabalho, o empenho, foi incrível. O time doou, deu todo, mostrou o que é vestir esta camisa. Assim tem que ser todo jogo. Espero que o jogo de hoje seja o primeiro de muitas vitórias que vamos conseguir no campeonato”.

André é o mais novo reforço do Timão nesta janela de transferências, fazendo companhia ao goleiro Hugo Souza, que foi crucial na vitória contra a equipe nordestina, e Alex Santana, titular do clube do Parque São Jorge desde que foi contratado.