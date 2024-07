Mirassol vence Coritiba pela Série B; torcida protesta no Couto Pereira

Com protestos antes, durante e depois da partida no Couto Pereira, o Coritiba perdeu por 1 a 0 para o Mirassol nesta sexta-feira (19), pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. Em uma noite fria na capital paranaense, o time alviverde até teve mais oportunidades para balançar a rede, em especial na segunda etapa. Contudo, não soube aproveitar e ainda viu o zagueiro João Victor anotar de cabeça, aos 33 minutos do segundo tempo.

O resultado mantém o Coxa estacionado em 11º na tabela, com 20 pontos, três a mais do que o Botafogo-SP, que abre a zona de rebaixamento. Já o Leão fatura o primeiro triunfo longe do seu estádio. Chega, assim, a 25 pontos, pulando para a quinta colocação. Outro time paulista, o Novorizontino, com 26 somados, fecha o G4.

O Coritiba acumula mais um tropeço em casa nesta edição da Série B. E chega, portanto, a cinco partidas sem vencer, não conseguindo deixar o meio da tabela. Aliás, no protesto que começou em frente ao estádio, a diretoria do clube, a diretoria de futebol e os integrantes da SAF foram alvos.