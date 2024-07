Flamengo x Criciúma, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Flamengo encara o Criciúma neste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que tem o time carioca como mandante, será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h. Aliás, a equipe do técnico Tite, que busca de diminuir a diferença, de cinco pontos, para o líder Botafogo, contará com retornos importantes no time titular. A Voz do Esporte fará supercobertura desta partida. E inicia a sua jornada esportiva a partir das 14h30, sob o comando de Cesar Tavares. O bicampeão do prêmio Aceesp (2022 e 2023) também estará na narração.

