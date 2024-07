Em jogo de lambança do árbitro, Paysandu vence Ponte Preta na Série B

Paulinho Bóia marca em bela finalização de fora da área e garante a vitória do Papão, que sobe para nono na tabela Crédito: Jogada 10

O Paysandu deu sequência ao bom momento na Série B do Brasileiro, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta. O triunfo deste sábado (20) no estádio da Curuzu ocorreu pela 16ª rodada. Paulinho Bóia, em um belo chute de fora da área, anotou o único gol da partida. Assim, o Papão conquistou seu segundo resultado consecutivo e não perde há sete jogos na competição. Com a vitória, a equipe paraense subiu para a nona colocação, com 23 pontos. Por outro lado, a Ponte Preta, com o revés, aparece na 14ª posição, com 20 somados.

Primeiro tempo Os visitantes iniciaram melhor a partida, graças a intensa pressão. Rapidamente deu resultado, já que tiveram a primeira chance de perigo logo aos três minutos. Porém, o goleiro Diogo Silva fez defesa importante. Na sequência, o Paysandu foi quem tomou iniciativa. Aos 10 minutos, após escanteio, Wanderson cabeceou quase tirou o zero do placar. O Papão soube aproveitar a vantagem numérica e, aos 36 minutos, Paulinho Bóia, anotou o único gol da partida. Ele teve sucesso ao arriscar chute de fora da área. A equipe paraense seguiu sendo dominante no embate. Contudo, não converteu as oportunidades em gols. Paysandu mantém pressão na segunda etapa O time bicolor seguiu com a estratégia de pressionar o adversário, que estava com um jogador a menos. O Paysandu permaneceu apostando nas finalizações de longe. Desse modo, João Vieira deu um forte chute do meio de campo, que levou perigo ao goleiro Pedro Rocha.