Botafogo quer jogador grego para reforçar a lateral direita

Georgios Vagiannidis conta com a admiração de Artur Jorge desde que o treinador do Botafogo estava no Braga

O lateral-direito Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos, da Grécia, está no radar do Botafogo, de acordo com o Canal do TF. Assim, a diretoria do Glorioso quer que o jovem de 22 anos, que já atuou na seleção nacional grega das categorias de base, seja um reforço para a posição que hoje conta com Damián Suárez (titular absoluto), Mateo Ponte e Rafael.

O nome do lateral, de 1,82m, foi uma ideia do treinador Artur Jorge, que admira o talento e a habilidade do jogador grego. Afinal, na época em que ainda comandava o Braga, de Portugal, Artur observou o jovem com atenção numa partida contra o Panathinaikos. E ali surgiu a semente para uma futura parceria. A sugestão foi bem aceita pela SAF do Alvinegro carioca. O jogador já teria até concordado com a mudança para o Brasil. E faltaria somente o acerto com o clube grego.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Georgios faz parte do planejamento de movimentações do clube, que já encaminhou o empréstimo de Segovinha para um clube dos Emirados Árabes.