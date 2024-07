Botafogo está perto de acertar com Matheus Martins, ex-Fluminense

O Botafogo está muito perto de acertar a contratação do atacante Matheus Martins, revelado pelo Fluminense. O Alvinegro encaminhou uma oferta à Udinese, da Itália, dona dos direitos econômicos do jogador, para comprar o jovem, de 21 anos, em definitivo.

Matheus Martins atuou na última temporada pelo Watford, da Inglaterra, e pertence à Udinese. Ambos fazem parte do mesmo conglomerado de clubes, o que facilitou as tratativas. Foram 46 jogos, seis gols marcados e duas assistências pela equipe britânica, que disputou a Championship, a segunda divisão local.

Caso acerte com o Botafogo, Matheus Martins será o quarto reforço do clube nesta janela de transferências. Afinal, o clube acertou com o volante Allan, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus. Vale lembrar que o Glorioso está de olho no lateral-direito grego Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos, da Grécia.

