Bitello mantém protagonismo em estreia do Dínamo de Moscou na temporada

No confronto da 1ª rodada da Premier League russa, o brasileiro foi responsável por seis passes decisivos no confronto onde dois deles se transformaram em assistências ainda na primeira etapa. Algo que influenciou tanto no resultado como na escolha do brasileiro como o melhor em campo.

Na primeira partida oficial da temporada 2024/2025, o Dínamo Moscou bateu a equipe do Fakel Voronezh, por 3 a 1, na tarde deste sábado (20). E, em situação corriqueira quando se olha para o biênio passado, o meio-campista brasileiro Bitello foi o destaque do jogo.

Bitello chegou ao Dínamo em setembro de 2023 e, desde que estreou, se tornou rapidamente um dos pilares do time radicado na capital da Rússia. Não por acaso, na temporada 2023/2024, o meia marcou dez gols e distribuiu duas assistências em 28 partidas. Desse modo, ele contribuiu de forma relevante no ciclo onde a representação russa com o vice-campeonato da Premier League local.

Golaço fora de campo

Além das boas atuações dentro das quatro linhas, antes da retomada do calendário, o meio-campista foi uma das figuras solidárias a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o atleta revelado e com identificação notória junto ao Grêmio fez uma rifa de uma camisa do Dínamo de Moscou no último mês de maio. Assim, os fundos angariados serviram em forma de doação para entidades que auxiliavam no processo de reconstrução do estado.

“Tenho amigos lá. Nós temos que dar todo o apoio. Eu mesmo estou ajudando, fiz uma rifa com uma camiseta do Dínamo. Estamos arrecadando dinheiro para repassar ao pessoal que está ajudando. Espero que todo mundo fique bem”, disse, na oportunidade.