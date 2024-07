Apresentados, Arezo e Monsalve se mostram motivados para reação do Grêmio

Neste domingo (21), às 11h, o Grêmio enfrenta o Vitória no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Renato Gaúcho ocupa a 18º colocação com 11 pontos, quatro a menos do que a equipe baiana, a primeira fora da zona de rebaixamento, porém com duas partidas a menos.

