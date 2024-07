Agente de Arce faz exigências, e negociação com Santos pode melar

Representante do jogador faz novos pedidos para diretoria do Santos, que não tem a intenção de ceder e acordo por ser encerrado Crédito: Jogada 10

O que era dado como praticamente certo no Santos, por não ocorrer. A negociação entre o clube e o atacante Billy Arce corre o risco de melar. Afinal, o empresário Camilo Sebastián Buck, representante do jogador, fez exigências e mudou alguns termos do acordo com o Peixe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Agora, ele quer o pagamento à vista de sua comissão e pede que o jogador ganhe luvas da assinatura de contrato em um tempo muito menor do que o combinado anteriormente com o Santos, o que não caiu bem nos corredores da Vila Belmiro.

Dessa maneira, a relação entre as partes tem sofrido ruído. Do lado santista, não há a intenção de ceder às pressões do empresário. A tendência é que, caso as exigências feitas recentemente permaneçam, o clube não assine com Arce. Camilo Buck e o atacante estão em um hotel em Santos, à espera da definição da situação. Contudo, eles não foram liberados para a realização de exames médicos. O Peixe só manterá as tratativas caso cheguem a um acordo financeiro. O jogador de 26 anos chegaria sem custos de transferência, apenas com valores de luvas e salários. O Alvinegro ficará com 50% de seus direitos econômicos.