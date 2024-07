Palmeiras x Cruzeiro: onde ver, escalações e arbitragem

O Palmeiras recebe o Cruzeiro, às 21h deste sábado (20), em partida válida pela 18ª rodada do primeiro turno do Brasileirão. O duelo será realizado no Allianz Parque, com expectativa de grande público em São Paulo. Aliás, mais de 20 mil bilhetes já foram comercializados.

As equipes estão na parte de cima da tabela. O Palmeiras é o vice-líder, com 33 pontos, enquanto o Cruzeiro aparece em sexto, com 29. No entanto, a Raposa tem um jogo a menos. A primeira colocação é do Botafogo, com 36 pontos, com o Flamengo em terceiro com 31 pontos em 16 partidas. Tanto o Glorioso quanto o Mengo também jogam neste sábado (20).

Onde assistir

O Premiere e o SporTV transmitem a partida em tempo real, a partir das 21h (de Brasília).