Ex-Globo revela caso de assédio cometido por jornalista esportivo

A âncora Mariana Godoy, ex-Globo e atualmente na Record, revelou um caso de assédio sexual envolvendo o jornalista esportivo Roberto Avallone, que morreu em 2019. Em entrevista ao canal do jornalista Cosme Rímoli no YouTube, ela disse que o episódio ocorre nos anos 80, quando Avallone era seu chefe.

Segundo Mariana, o assédio aconteceu quando foi convidada para um teste na Record. Ao avisar para Avallone, então seu chefe na TV Gazeta, sobre a oportunidade, a jornalista acabou surpreendida com a reação dele.

“Quando eu contei isso para o Avallone, ele ficou tão feliz com a fidelidade, que pegou minha boca para me dar um beijo, como se fosse um prêmio. Eu dei um tapa, um empurrão, saí de lá, e fui chorar no banheiro. Fiquei arrasada e com medo”, contou Mariana, que decidiu não denunciá-lo.