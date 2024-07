Corinthians deve ter duas mudanças para jogo com o Bahia

Raniele, suspenso, é desfalque certo no Corinthians, e Breno Bidon deve jogar. Outra alteração pode ser a volta de Fagner ao time titular

Nesta sexta-feira, os jogadores fizeram um trabalho de troca de passes com conclusão em pequenas traves no CT Joaquim Grava. O treinador comandou ainda uma atividade de posse de bola antes da parte tática. Em seguida, os atletas treinaram finalizações.

O Corinthians deve ter duas mudanças para enfrentar o Bahia no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Breno Bidon e o lateral Fagner podem voltar à equipe titular.

Breno Bidon deve ser o substituto de Raniele, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Dessa maneira, Alex Santana deve assumir a função, com o jovem atuando como segundo volante. Ryan é outra opção para entrar no meio de campo.

Fagner pode ser titular no Corinthians

Outra alteração que pode ser feita por Ramón Díaz é a volta do lateral Fagner. O experiente jogador atuou nos minutos finais contra o Criciúma e deve ser titular após quase dois meses, em recuperação de uma lesão. Assim, Matheuzinho perde a posição e vai para o banco de reservas.

O Corinthians ainda fará um último treinamento no CT Joaquim Grava antes de embarcar rumo a Salvador, no sábado, local do duelo contra o Bahia. O provável Timão deve ser: Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Alex Santana, Breno Bidon (Ryan) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.