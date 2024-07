Com possibilidade de cirurgia, Eduardo só deve voltar ao Botafogo em três meses

Eduardo vive uma fase delicada no Botafogo. O meio-campista de 34 anos, que se recupera de uma lesão na coxa direita, pode passar por uma cirurgia nas próximas semanas e só deve retornar aos gramados em outubro. A informação é do portal “ge”.

Problema no Botafogo

O retorno do camisa 33 estava previsto para acontecer em agosto. No entanto, depois dos exames de imagem, os médicos tiveram uma real noção da gravidade da lesão. A volta do jogador, dessa forma, foi adiada para três meses.

Assim, Eduardo está fora das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. O meio-campista só deve retornar ao Glorioso na reta final da temporada. O atleta tem 26 jogos em 2024, com oito gols e quatro assistências.

Lesão de Eduardo

A contusão aconteceu no jogo entre Vitória e Botafogo, quinta-feira (11/07), no Barradão. O camisa 33 sentiu um desconforto e saiu de campo no segundo tempo. O jogador, dessa forma, iniciou tratamento no clube e se tornou desfalque diante do Palmeiras.