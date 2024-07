Com desfalques, Zubeldía quebra cabeça para armar São Paulo

O treinador Zubeldía tem uma pequena “dor de cabeça” para montar o São Paulo contra o Juventude, neste domingo (21). Afinal, o argentino tem pelo menos cinco baixas confirmadas, e o número pode aumentar. A bola vai rolar às 18h30, no Alfredo Jaconi.

Zubeldía tem duas baixas por lesão: a dupla de volantes titulares Alisson e Pablo Maia. Já os laterais Igor Vinícius e Welington, um de cada lado, estão suspensos. A lista de desfalques conta ainda James Rodríguez. Afinal, o meia colombiano ainda não se reapresentou após a disputa da Copa América.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comandante Zubeldía ainda pode ter que lamentar a ausência do atacante Calleri. O argentino deixou a partida contra o Grêmio, no meio da semana, com dores musculares. Ele até treinou sem limitações nesta sexta-feira (19), mas ainda é tratado como cautela pelo DM do São Paulo.