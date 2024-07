Ainda sem Neymar, Al-Hilal goleia no primeiro amistoso de pré-temporada

O Al-Hilal, comandado pelo técnico Jorge Jesus, começou a nova temporada repetindo o sucesso da última e goleou em seu primeiro amistoso de pré-temporada. Os sauditas venceram o Wiener Neustadt, time amador da Áustria, por 6 a 0, nesta sexta-feira (19), ainda sem a presença de Neymar, camisa 10 da equipe.

Mitrovic marcou um dos quatro gols dos campeões sauditas na primeira etapa, com golaço de cobertura. Além disso, Khalifah Al Dawsari, Salem Al Dawsari e Al Hamdan também marcaram, com Al Qahtani balançando a rede em duas oportunidades.

O treinador português escalou Bono, Lodi, Michael e Mitrovic como titulares, enquanto Koulibaly e Milinkovic-Savic começaram no banco, mas entraram no decorrer do segundo tempo. Além disso, o meia Rúben Neves segue de férias após representar Portugal na Eurocopa 2024.