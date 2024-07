Vila Nova x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Vila Nova e Santos jogam nesta quinta-feira (18/7) no Oba, em Goiânia, abrindo a 16ª rodada do Brasileirão Série B. O jogo será às 20h e coloca frente a frente os líderes da Segundona. O Peixe é o primeiro com 28 pontos e o Vila Nova vem a seguir, com 27. Esta partida terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 18h30, com seu tradicional pré-jogo com todas as informações dos rivais e da competição O comando está com o premiado Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Accesp 2022/23 de melhor narrador.

Além de Cesar Tavares, a cobertura da Voz do Esporte ainda tem Letícia D’Almeida nos comentários e Pedro Rigoni na narração. Não deixe de conferir este sensacional Vila x Santos. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 18h30.