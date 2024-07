Vasco terá duelo inédito na história da Copa do Brasil

Um dos times com mais participações na competição, Cruz-Maltino jamais enfrentou o Atlético-GO no torneio

Afinal, o Atlético-GO, rival definido no sorteio, jamais encarou o Cruz-Maltino pelo torneio de mata-mata. Assim, os times, que curiosamente se enfrentaram na última quarta (17) , voltarão a se encarar, desta vez pela Copa mais desejada do Brasil.

Através de sorteio, a CBF definiu, nesta quinta-feira (18), na sede da própria entidade, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil . Dessa forma, colocou o Vasco frente a frente com um rival inédito na competição.

O Vasco é um dos clubes com mais participações na Copa do Brasil, com 33. Chegou duas vezes à final, perdendo na decisão para o Flamengo, em 2006, e conquistando o inédito título em 2011, diante do Coritiba.

Já o Atlético-GO está no torneio pela 18ª vez em sua história. A melhor campanha dos goianos foi em 2010, quando chegaram à semifinal. Na ocasião, perdeu para o Vitória – que viria a ser vice-campeão, derrotado pelo Santos na final – por 4 a 1 no agregado.

Os jogos entre Vasco e Atlético ainda não têm data para ocorrer. Em todo caso, já se sabe, porém, as datas bases. O jogo de ida, marcado para Goiânia, será entre os dias 30 de agosto e 1º de julho. A volta, provavelmente em São Januário, será no meio de semana seguinte, entre os dias 6 e 8 de agosto.