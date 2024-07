Serginho fala em ‘final’ contra o Vila Nova

Meia Serginho vibra com estreia como titular no Santos: "Sonho realizado"

“Realizado demais, cara. Poder voltar para casa, estar com os amigos, estar com a família. E de poder ter essa chance como titular e ver que os amigos estão lá te apoiando, a família também. Estou muito feliz. É um sonho realizado. O professor Carille também está sendo muito importante nesse momento, me passando confiança. Espero poder retribuir tudo dentro de campo, procurar sempre evoluir e manter o pé no chão. Sabemos que temos um jogo muito difícil agora e vou dar o meu melhor para sairmos com a vitória”, afirmou Serginho.

Revelado nas categorias de base do Santos, o meia fez sua estreia na carreira em 2010 diante da Ponte Preta, pelo Paulistão, e depois passou por diversas equipes antes de retornar ao Alvinegro Praiano em abril deste ano. E, com a lesão muscular de Giuliano, Serginho teve a oportunidade de iniciar uma partida com a camisa do Peixe.

Quatorze anos depois de iniciar a carreira como profissional no Santos, Serginho fez sua primeira partida como titular pelo clube que o revelou na última segunda-feira (15), na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano , na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024.

Com Serginho à disposição, o Santos visita o Vila Nova nesta quinta-feira (18), às 20h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, pela 16ª rodada da Série B. E o duelo é decisivo na luta pela ponta da tabela, já que a equipe de Goiânia ocupa a segunda colocação, com 27 pontos, apenas um atrás do Peixe, que lidera o torneio nacional.

“Temos que considerar como uma final, sim. Claro que temos que tratar todos os jogos da mesma forma, pois é um campeonato muito longo e não podemos perder pontos. Mas acho que esse é um pouco mais especial, porque é uma briga direta ali do G4 e sabemos que não podemos dar esse mole. Mas vai ser um grande jogo. Espero que a gente possa desempenhar o nosso melhor, sair com a vitória e manter na liderança. Vai ser muito importante para o restante do campeonato”, concluiu Serginho.

Serginho está com 33 anos e fez parte do time do Santos campeão paulista de 2010. Após rodar o Brasil e o mundo, o meia está emprestado pelo Maringá até o final deste ano.