Santos anuncia empréstimo de Morelos ao Atlético Nacional

Por conta do salário considerado alto, os valores devem ser divididos entre o Peixe e o Atlético Nacional. No entanto, o clube de Medellín deve arcar com a maior parte dos vencimentos.

O Santos anunciou, na tarde desta quinta-feira (18), o empréstimo do atacante Morelos. Aos 27 anos, o jogador vai atuar pelo Atlético Nacional, da Colômbia . O contrato com o clube colombiano é válido até o fim da temporada, com a possibilidade de estender o vínculo. Há também opção de compra.

Morelos esteve perto de sair desde o início do ano, mas voltou a ter oportunidades no Santos. Contudo, no decorrer da temporada, perdeu novamente espaço. Ele tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026.

Morelos no Santos

Alfredo Morelos é natural de Cereté (Colômbia) e tem 28 anos. O centroavante foi anunciado pelo Santos no dia 4 de setembro do ano passado. Com salário de R$ 900 mil, jogou em apenas três partidas e teve uma lesão muscular na panturrilha. Dessa maneira, ficou afastado dos gramados por dois meses.

O clube estava torcendo para uma saída do jogador, que tinha a opção de rescisão unilateral pelo rebaixamento da equipe. Ainda se recuperando da lesão na pré-temporada, o Santos ofereceu um outro contrato dentro das novas políticas salariais do clube, que foi aceito pelo atleta.