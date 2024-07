Luiz Henrique elogia elenco e torcida do Botafogo após vitória

Com uma bela assistência para Tiquinho Soares, atacante alvinegro se destaca em triunfo diante do Palmeiras no Nilton Santos

“Quero agradecer toda equipe, que me ajuda em todo treino, em todos os jogos, para fazer sempre meu melhor dentro de campo. Afinal, essa vitória foi para todo grupo e para essa torcida maravilhosa que fez essa festa. Portanto, agora é seguir em frente que sábado tem mais”, disse Luiz Henrique na zona mista do Nilton Santos.

Na última quarta-feira (17/07), o Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Nilton Santos e se manteve na liderança do Brasileirão. Luiz Henrique protagonizou uma boa atuação em campo e deu assistência para Tiquinho Soares no lance do gol. O atacante agradeceu aos jogadores e torcedores alvinegros depois da vitória.

Chegada ao Botafogo

Com passagens por Fluminense e Real Betis, Luiz Henrique é uma das contratações mais caras da história do Botafogo e do futebol brasileiro. Afinal, os dirigentes alvinegros pagaram 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) pelo atacante. O jogador chegou Glorioso em fevereiro de 2024 e aos poucos tem se adaptado ao novo clube.

O Botafogo agora entra em campo no próximo sábado (20/07), diante do Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Glorioso agora está com três pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, que segue na segunda colocação do campeonato.