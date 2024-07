Gabigol cobra retratação após polêmicas sobre julgamento: ‘Notícias falsas’

Atacante do Flamengo não foi notificado pelo CAS sobre a anulação da sessão na Suíça e segue, portanto, à disposição do clube

Gabigol usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para cobrar retratações sobre as últimas notícias envolvendo seu julgamento na Suíça. Adverso ao que o GE noticiou há dois dias, o atacante segue à disposição do Flamengo e ainda não recebeu notificação do CAS relacionado à suposta anulação da sessão. O camisa 99 será julgado por fraude em exame antidoping.

Na última terça-feira, o GE divulgou novidades sobre o julgamento de Gabigol na Suíça. Segundo o site, o processo do atacante havia sido anulado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) por falta de representante da União Federal e, consequentemente, o jogador perderia seu efeito suspensivo. Ou seja, seria novamente afastado das atividades.

No entanto, dois dias depois, ninguém por parte da defesa do jogador recebeu notificação do CAS sobre a suposta anulação. Aliás, de acordo com o Mundo Rubro-Negro nem mesmo a Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem (ABCD), que deveria necessariamente ser avisada, foi comunicada.

COMO FICA GABIGOL?

Sem ser notificado, Gabigol segue à disposição do Flamengo normalmente. O atacante participou ativamente de todas atividades do grupo no Ninho do Urubu e é tratado como opção para o jogo contra o Criciúma.

O Flamengo retorna aos gramados no sábado, dia 20, para encarar o Criciúma, pela 18ª do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h, no Mané Garrincha, em Brasília.