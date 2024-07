Com Ronaldinho, Barcelona lança uniforme para a temporada 2024/2025

Craque participa de vídeo de divulgação da nova camisa do Barcelona, que vai comemorar os 125 anos de história do clube

O clube, portanto, celebra seus 125 anos de fundação. No vídeo, aparecem outros ídolos da história, como Iniesta, Puyol, Stoichkov e Alexia Putellas. Além disso, há referências diretas a Lionel Messi, que atualmente defende as cores do Inter Miami, dos Estados Unidos.

O Barcelona lançou, nesta quinta-feira (18), seu uniforme para a temporada 2024/2025. Assim, o clube catalão divulgou, em suas redes sociais, um vídeo em que o ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos da história do clube, aparece como protagonista.

Nas fotos, Raphinha e Yamal, dois destaques do atual elenco, tiveram destaque. O jovem, aliás, completou 17 anos e foi um dos principais destaques da Espanha no título da Eurocopa, sobre a Inglaterra, no último domingo (14), na Alemanha.

Além disso, o Barcelona segue no mercado e busca um nome de peso para o seu setor ofensivo. Nesse sentido, o clube volta suas atenções para Nico Williams, que se destacou pelo Athletic Bilbao na temporada e foi titular da Espanha na conquista da Eurocopa.

Por fim, caso acerte com o Barcelona, Nico reencontrará Yamal, com quem teve grande sintonia dentro e fora de campo durante a Eurocopa. Na véspera da decisão, os dois comemoraram seus respectivos aniversários na concentração, com direito a bolo.