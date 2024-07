Cerro Porteño x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Pelo jogo de ida dos playoffs (repescagem da Copa Sul-Americana), o Athletico busca vaga nas oitavas da competição continental e visitará o Cerro Porteño, em Assunção, no La Olla. O jogo desta quinta-feira (17/7), será às 21h30 (de Brasília). A volta será em Curitiba, no dia 25. Quem passar enfrentará o Belgrano, da Argentina. Este duelo internacional conta com a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada às 18h30, com as informações sobre a competição e os times. E assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte também conta om Vinicius Nazza nos comentários e Junior Azevedo nas reportagens. Não deixe de conferir este jogo que promete ser muito quente.