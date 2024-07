Atacante Juan assina pré-contrato com time da Inglaterra

A quinta-feira (18) à noite do São Paulo termina com uma notícia bombástica. De acordo com informações apuradas pelo JOGADA10, o atacante Juan assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. A decisão pegou a diretoria do Tricolor Paulista de surpresa, pois as partes negociavam uma renovação de contrato. O seu acordo encerra em dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Interessado em contar com Juan, o time inglês entrou forte na negociação e convenceu o jogador de assinar um vínculo de cinco temporadas. Apesar do acerto com o Southampton, o jogador não será incorporado ao clube. No primeiro momento, Juan irá atuar pelo Göztepe, da Turquia.