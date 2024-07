Arsenal homenageia África em novo uniforme 2 para a temporada 24/25

Dessa forma, a indumentária é preta, com detalhes em vermelho, verde e branco. Segundo o clube, “essas cores e traços culturais se unem para criar um mural da nossa conexão passada e presente com a diáspora africana em Londres e afora, defendendo a rica herança cultural dentro do time e em toda a base de torcedores”.

O Arsenal divulgou, nesta quinta-feira (18), o novo uniforme 2 para a temporada 2024/25. Nesse sentido, a camisa celebra a ligação do time inglês com a África, homenageando os torcedores africanos e se inspirando nas tradições de design do continente.

O uniforme, fabricado pela Adidas, foi desenhado em parceria com a grife londrina Labrum. Os brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus participaram da campanha de lançamento.

“Celebramos nossa conexão com os torcedores africanos inspirados pela tradição de design do continente. Essas cores e as questões culturais se misturam para criar um mural da conexão do passado e do presente com a diáspora africana em Londres e além”, disse o clube em um comunicado no lançamento do uniforme.

Os Gunners, atualmente, tem quatro africanos no elenco. Entre eles, está o volante ganês Partey, que atua pelo clube há quatro anos. Há também jogadores de outras nacionalidades com ascendência africana, como os atacantes ingleses Saka (Nigéria) e Nketiah (Gana) e o zagueiro francês Saliba (Camarões).