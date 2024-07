André Ramalho garante já estar pronto para enfrentar o Bahia

André Ramalho está com 32 anos e chega do PSV, da Holanda, onde não renovou após três temporadas. Antes, o defensor passou por clubes da Alemanha e da Áustria. Este, portanto, será o seu primeiro clube profissional no Brasil. Afinal, na base, ele passou por Palmeiras e São Paulo, mas só se profissionalizou na Europa.

“Venho me condicionando, tem coisas que você não consegue simular, como duelos com bola, coisas que só em campo você consegue ter. Estou em boa forma física. Depois de oito semanas sem contato com bola, você precisa de tempo, mas eu vinha me condicionando e isso favoreceu muito. Necessito de mais tempo, mas o calendário brasileiro não permite tanto, já sabia disso quando tomei a decisão de vir para cá. Estou à disposição, se vou ou não para o jogo cabe à comissão técnica decidir”, comentou André Ramalho.

Novo zagueiro do Corinthians, o paulista André Ramalho foi apresentado pelo Corinthians nesta quinta-feira (18). O agora camisa 5 do Timão garante que já está em boa forma física para estrear pelo Corinthians. Assim, se coloca à disposição para o embate contra o Bahia, neste domingo (21), em Salvador, às 16h.

” É talvez minha primeira coletiva de imprensa no Brasil. Nos últimos dias eu vim me condicionando aqui no CT. Na verdade, eu já estava há oito semanas de férias depois da temporada na Europa, vinha me condicionando em casa, fiquei só 10 dias de fato parado, é necessário quando encerra a temporada. Mas depois disso vim me preparando com treinamentos de força e corrida”, lembrou Ramalho, que tem contrato válido até 2026.

Histórico de André Ramalho

No futebol europeu, André Ramalho atuou pelo Red Bull Salzburg, USK Anif e Liefering, da Áustria, Bayer Leverkusen e Mainz 05, da Alemanha, além do PSV. Pela equipe dos Países Baixos, André Ramalho faturou o título do Campeonato Holandês na última temporada. Foram 29 jogos como titular nas 34 rodadas da competição. No total, foram 46 partidas, três gols e uma assistência em 2023/24.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.