Abel Ferreira elogia eficiência do Botafogo em vitória contra o Palmeiras

Entretanto, comandante alviverde faz ressalva sobre arbitragem: Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo

O técnico Abel Ferreira viu sua equipe ser derrotada pelo Botafogo, em jogo realizado no estádio Nilton Santos. Assim, o técnico criticou a arbitragem de Daronco durante a entrevista coletiva. A partida foi um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Todavia, Abel também detalhou que não acompanha as polêmicas que cercaram o jogo durante a semana e também não atua em programas de televisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Botafogo é nosso adversário, encaramos o jogo normalmente. (Polêmicas) São coisas que vocês gostam, se alimentam. Eu não vivo disso, não vivo de polêmicas, não faço programa (de TV). Ganho o meu dinheiro da minha maneira, vocês da sua. O Botafogo tem jogo franco, vertical, bola para Tiquinho que segura bem. Quando recua o bloco, tem o Luiz Henrique, o Júnior Santos, jogadores verticais. É uma equipe que você consegue entender como joga e são bons na forma que jogam. Recuam no seu terreno, abrem o centroavante para puxar contra-ataque. Fazem isso muito bem, o exemplo do gol mostra. Embora em nossas abordagens na área e no corredor pudéssemos ter encurtado mais. Foi um jogo bem disputado, as duas equipes queriam ganhar. O detalhe da eficácia fez diferença. Mas há erros que condicionaram o desenrolar do jogo”, disse o comandante do Palmeiras.