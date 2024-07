Vila Nova x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que abre a 16ª rodada do Brasileirão Série B, o Santos visita o Vila Nova, às 20h desta quinta-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia. O confronto, aliás, vale a liderança da competição.

O Santos é quem lidera a Série B, com 28 pontos, um acima do Vila Nova. O G4 da competição conta ainda com América-MG (26) e Sport Recife (24). Os nordestinos, porém, têm um jogo a menos. Dessa forma, um empate mantém o Peixe na liderança.