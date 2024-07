Vasco revê Atlético-GO pela primeira vez após Brasileirão-2020

O duelo desta quarta-feira (17) entre Atlético-GO e Vasco, no Antônio Accioly, em Goiânia, marcará um reencontro entre as equipes. Presente constantemente no cenário das duas primeiras divisões desde 2009, o Dragão retornou à Série A para 2024 após terminar a Série B de 2023 na quarta colocação.

Na ocasião, as equipes jogaram pela 28ª rodada, empatando por 0 a 0, no estádio Antônio Accioly, mesmo palco do duelo de logo mais. O Atlético-GO tinha Marcelo Cabo no comando, enquanto o Cruz-Maltino reestreava Vanderlei Luxemburgo.

Com o empate, o time carioca conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento, em 16º, com 28 pontos à época. Uma sequência ruim de resultados, porém, recolocou a equipe dentro do Z-4, culminando no quarto descenso vascaíno para a Série B.

O Dragão, por sua vez, terminou em 13º, no que era, até o momento, sua melhor participação na história da Série A. No ano seguinte, Vagner Mancini (que voltou e comandará o time contra o Vasco, aliás) conseguiu superar a façanha, encerrando em nono.