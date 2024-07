Juventude anuncia a contratação de Jair Ventura para o lugar de Roger Machado

Ventura está em sua segunda passagem pelo Jaconero. No último mês, ele foi demitido pelo Atlético-GO por conta de maus resultados Crédito: Jogada 10

O Juventude anunciou nesta quarta-feira (17) a chegada do técnico Jair Ventura. O treinador foi contratado para o lugar de Roger Machado, que deixou o Jaconero para assumir o Internacional. É a sua segunda passagem pelo Alfredo Jaconi. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em 2021, Jair Ventura assumiu o Juventude com a missão de salvar a equipe do rebaixamento à Série B. E o objetivo foi conquistado, garantindo a permanência na elite. Foram 11 jogos na campanha, com cinco vitórias. No entanto, o clube iniciou muito mal à disputa do Gauchão de 2022, o que levou a demissão do treinador.

O acerto ocorreu nesta quarta-feira. Afinal, Roger Machado comandou o Juventude no empate com o Atlético-MG na última terça, no Mané Garrincha, em Brasília. E, no sábado, ajudou o Jaconero a eliminar justamente o Inter, seu novo clube, na terceira fase da Copa do Brasil. Jair Ventura iniciou sua carreira como auxiliar técnico do Botafogo. Em seguida, em 2016, teve a primeira experiência como treinador no próprio Alvinegro, onde ficou até o fim de 2017. Passou também por times como Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense e Goiás. Agora, Ventura já tem uma dura missão à frente do Juventude. No domingo, às 18h30 (de Brasília), enfrenta o São Paulo, novamente no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.