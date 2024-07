Flamengo acerta a compra de Shola, destaque do sub-20

Após conversas nas últimas semanas, o Flamengo acertou a compra do atacante Shola, que está jogando por empréstimo no time sub-20 desde abril de 2023. Assim, para ficar com o nigeriano, o clube carioca pagará cerca de 450 mil dólares (R$ 2,4 milhões). O Mais Querido ficará com 70% dos diretos econômicos do atleta. A informação da compra é do jornalista “Deco SRN”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Shola é um dos grandes destaques do time sub-20 do Flamengo. Campeão da Libertadores da categoria, com direito a gol na decisão contra o Boca Juniors, o atacante disputou 16 jogos com a camisa rubro-negra neste ano, com quatro gols e quatro assistências.