Cristo Redentor homenageia os 30 anos do tetra da Seleção

Ponto turístico simbólico do Rio de Janeiro e do Brasil, o Cristo Redentor se iluminará de verde e amarelo. Trata-se, então, de uma homenagem aos 30 anos do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira . Parceria entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, por meio do Núcleo Esporte e Fé, e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a ação será nesta quarta-feira (17), às 19h30.

No dia 17 de julho de 1994, nos Estados Unidos, o Brasil encerrou, enfim, um jejum de 24 anos e sagrou-se a primeira seleção a ser tetracampeã do mundo. Invicto, o time do técnico Carlos Alberto Parreira teve cinco vitórias e dois empates. Na final, a Canarinho venceu a Itália, nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um score zerado no tempo complementar e na prorrogação.

Em 2022, no Mundial da Coreia do Sul e do Japão, o Brasil voltaria a erguer a taça, sua última da competição.

