Cacá, do Corinthians, se desculpa e explica xingamentos a jornalistas

O jogador foi um dos personagens principais do duelo. Isso porque o Criciúma abriu o placar no primeiro tempo após chute de longe, em que a bola desviou no zagueiro corintiano. O Timão, porém, virou o jogo na etapa final, com Cacá marcando o gol da vitória, aos 16′. Foi o terceiro dele no Brasileirão, o que o torna o artilheiro do time na competição.

