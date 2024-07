Botafogo e Palmeiras escalados para o jogo desta quarta. Confira!

Duelo no Nilton Santos marca o encontro entre líder e segundo colocado do Brasileirão, ambos com 33 pontos

Saíram as escalações de Botafogo e Palmeiras para o duelo desta quarta-feira 917), às 21h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O due marca o encontro entre líder e segundo colocado da competição, ambos com 33 pontos – os cariocas levam vantagem por conta de dois gols a mais (27 a 25).

Escalação do Botafogo

Com quatro atacantes de origem, o time comandado por Artur Jorge vai para cima do adversário. Além de Bastos e Tiquinho Soares, que voltam de suspensão, o lateral-direito Damián Suárez retorna ao time titular. Cuiabano, que segue em tratamento, mais uma vez é desfalque. Barboza foi mantido na zaga, e Lucas Halter vira opção no banco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Glorioso terá, portanto, a seguinte formação: John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino.