Atlético exclui torcedor que fez gestos racistas contra o Flamengo

Atlético informou, em nota, que conseguiu identificar através das imagens de câmeras de segurança e segue colaborando com as investigações

O Atlético informou que já identificou e excluiu do quadro de sócios o torcedor acusado de fazer gestos racistas, no jogo contra o Flamengo, na Arena MRV. Em nota, inclusive, o clube disse que colabora com as investigações e com o processo policial.

“O banco de dados do programa de sócios e o sistema de monitoramento de câmeras da Arena MRV foram fundamentais para a identificação. O Atlético continua colaborando com as autoridades públicas competentes. O clube ressalta que seguirá vigilante no combate a quaisquer formas de discriminação nas partidas realizadas na Arena MRV”.